Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

TOPRAK YERKEN ÖLDÜ

Toprak yemekten hoşlanan Sheila'nın bu davranışı stresle baş etme yöntemi olarak değerlendiriliyor. Komşusu Martin'in organik toprağına dadanan Sheila, Martin'in gübre olarak kendi atıklarını kullandığından bir haberdi. Sonuç olarak Sheila koli basilinin öldürücü türlerinden birine yakalandı. Ateşi çıkmayınca basit bir grip olduğunu sanan Sheila'nın koli basili sindirim organlarını sardı. Böbrekleri iflas etti ve bir haftanın sonunda hayatını kaybetti.