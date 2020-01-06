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Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

Bazı ölümler için gerçekten hayal gücü gerekiyor... Basit hatalar, cahilce verilen kararlar, hayal gücünüze sığmayacak sakarlık ve ahmaklıklar hepsinin sonu oldu. Okuduktan sonra bu kadarı da olmaz diyeceksiniz! İşte dünyanın en garip ölümleri...

06.01.2020 11:42 - Son Güncelleme: 06.01.2020 11:42
Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

İşte dünyanın en garip ölümleri

Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

TOPRAK YERKEN ÖLDÜ

Toprak yemekten hoşlanan Sheila'nın bu davranışı stresle baş etme yöntemi olarak değerlendiriliyor. Komşusu Martin'in organik toprağına dadanan Sheila, Martin'in gübre olarak kendi atıklarını kullandığından bir haberdi. Sonuç olarak Sheila koli basilinin öldürücü türlerinden birine yakalandı. Ateşi çıkmayınca basit bir grip olduğunu sanan Sheila'nın koli basili sindirim organlarını sardı. Böbrekleri iflas etti ve bir haftanın sonunda hayatını kaybetti.

Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

KENDİ SONUNU HAZIRLADI

Kendini şifacı olarak tanıtan Perry, aslında bir dolandırıcı. Seyircileri etkilemek için içi su dolu vaftiz küvetine giren Perry, eline mikrofonu aldı ve bir anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Perry'nin sonundan sorumlu kişi ise Perry'den başkası değil. Dolandırıcı rahip, toplantı öncesi mikrofondan gelen sesten rahatsız olmuş, fişin toprak hattını kesmişti.

Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

Bir lisede hademe olan Chester, genç kızları gizlice gözetliyor. Chester çim hokeyi oynayan öğrencilerin görüntüsünü çekerken, sahanın diğer tarafında gülle antrenmanı yapanları gözden kaçırdı. 4 kiloluk metal top bir anda öğrencinin elinden kaçarak hademenin kafasıyla buluştu.

Dünyanın en garip ölümleri duyanları dehşete düşürüyor! İşte en garip ölümler

Vahşi doğada hayatta kalma programlarından etkilenen Bobby, kendini ormana attı ve doğada ne bitki görürse yemeye başladı. Cahilce hazırladığı karışık orman salatası kaçınılmaz bir ölümü de beraberinde getirdi. Zehirli bitkileri karıştırarak kendine adeta bir ölüm kokteyli hazırladı. Bobby'nin zakkum, yüksük otu ve ağıotu sonu oldu.

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