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Günlük burç yorumları – 6 Ocak 2020 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ocak Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

06.01.2020 09:55 - Son Güncelleme: 06.01.2020 09:55
Günlük burç yorumları – 6 Ocak 2020 Pazartesi

KOÇ:

Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.

Günlük burç yorumları – 6 Ocak 2020 Pazartesi

BOĞA:

Ay, burcunuzda ilerliyor. duygularınızı istediğiniz gibi kullanacağız bir gün. seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. bugün, toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları – 6 Ocak 2020 Pazartesi

İKİZLER:

İş disiplininizi mükemmel sergileyeceksiniz. hırslı yönleriniz ortaya çıkıyor. iş hayatınızda gizliliği tercih etmelisiniz. bugün, özellikle bazı duygularınızı paylaşmadan önce beklemelisiniz.

Günlük burç yorumları – 6 Ocak 2020 Pazartesi

YENGEÇ:

Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.

Günlük burç yorumları – 6 Ocak 2020 Pazartesi

ASLAN:

Ay'ın bulunduğu konum, birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz.

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