Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Erdoğan (5) toprağa verildi. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı. İşte tüm detaylar...
14.11.2021 18:57
- Son Güncelleme: 14.11.2021 19:06
Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.
Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.