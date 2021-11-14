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Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde girdiği çamaşır makinesinin çalıştırılması sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mert Erdoğan (5) toprağa verildi. Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı. İşte tüm detaylar...

14.11.2021 18:57 - Son Güncelleme: 14.11.2021 19:06
Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerine doğru Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde yaşandı.

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Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Nuran-Murat Erdoğan çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mert, iddiaya göre kapağı açık olan çamaşır makinesinin içerisine girdi.

Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Anne Nuran Erdoğan, bir süre sonra çamaşır makinesini çalıştırdı.

Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Daha sonra oğlunun çamaşır makinesinin içinde olduğunu fark eden anne Nuran Erdoğan, makineyi durdurarak Mert'i çıkardı.

Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Ağır yaralanan Mert Erdoğan, eve çağrılan ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Mert Erdoğan, bugün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yer: Kastamonu Araç... Girdiği çamaşır makinesi sonu olmuştu! 5 yaşındaki Mert Erdoğan toprağa verildi

Olaydan sonra gözaltına alınan anne Nuran Erdoğan serbest bırakıldı.

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