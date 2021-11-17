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Dünyanın en dar sokağı! Çorum'da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak

Dünyanın en dar sokağı Türkiye'de Çorum'da! Çorum'da 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı', tarihi dokusunun korunup, ön plana çıkarıldığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak. İşte dünyanın en dar sokağı...

DHA
17.11.2021 11:18 - Son Güncelleme: 17.11.2021 11:29
Dünyanın en dar sokağı! Çorum’da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak

Esnaf yenilenen sokağın açılacağı günü beklerken, belediye başkanı Halil İbrahim Aşgın, "İnşallah arasta çok güzel bir görselliğe kavuşacak ve esnafımız, eskiyen pabuçları dikmeye ve hizmet vermeye devam edecek" dedi.

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Dünyanın en dar sokağı! Çorum’da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak

Üçtutlar Mahallesi'ndeki, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' ilgi görüyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor.

Dünyanın en dar sokağı! Çorum’da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak

Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak, yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.

Dünyanın en dar sokağı! Çorum’da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak

'TARİHİ DOKUSUNU KORUYORUZ'
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek, "Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz.

Dünyanın en dar sokağı! Çorum’da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak

Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. İnşallah projemizi bu yılın sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Tavanda bulunan asmasıyla, zeminindeki taşıyla ve en önemlisi ruhuyla bu tarihi yeri yeniden kentimize kazandırmış olacağız.

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