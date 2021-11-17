Dünyanın en dar sokağı! Çorum'da Dikiciler Sokağı yıl sonunda yeniden açılacak
Dünyanın en dar sokağı Türkiye'de Çorum'da! Çorum'da 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı', tarihi dokusunun korunup, ön plana çıkarıldığı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak. İşte dünyanın en dar sokağı...
17.11.2021 11:18
- Son Güncelleme: 17.11.2021 11:29
Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla tarihi sokak, yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.