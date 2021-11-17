Tanesi 150 TL! 6 metrekarede dokuduğu kilimleri Almanya’ya satıyor

Geçmişte kentte binlerce tezgah bulunduğunu günümüzde ise yalnızca 2 tane kaldığını anlatan Yaşar Elbir, "Şu anda kalan iki tezgahtan birisi benim. El dokuma kilim üreten kimse kalmadı. Ben de dokuduğum kilimleri Almanya'ya gönderiyorum. Yurt içerisinden de istek var ama yetişemiyorum" diye konuştu.