Dünyanın en büyük güce sahip orduları açıklandı! Türkiye 2024'te rakiplerine fark attı

ABD merkezli askeri analiz platformu Global Firepower, dünyanın en güçlü ordularını belirlemek için geniş kapsamlı bir sıralama yayınladı. Hareket kabiliyeti, askeri teknoloji kullanımı, personel sayısı, savunma bütçesi gibi birçok kritik faktör dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan liste, uluslararası ilişkilerde ve stratejik planlamalarda önemli bir referans noktası olmaya aday. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Son yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkelerin teknolojik altyapıları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistik kapasiteleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla farklı faktörü içeren geniş bir veri setini analiz etti.
İşte bu verilere göre dünyanın en büyük güce sahip orduları...
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA