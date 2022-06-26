Riva Deresi’nde içler acısı durum! Pislik denize akıyor vatandaş tepkili

"DERE, PİSLİĞİ TAŞIYAMIYOR VE DENİZE ATIYOR"

Bozhane Mahallesi Muhtarı Evren Önal, AA muhabirine, çevrede yaşayan insanların ellerinden geldiğince ekip biçtiğini ve hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

Önal, Riva Deresi'nde oluşan kirliliğin sebeplerinin fabrikalar ve tesislerden kaynaklı olabileceğini dile getirerek, "Vatandaşlar, 2-3 yıl önce burada temizlik olduğunda buraya geldi, seferber oldu. Her zaman geliriz. Köyümüz burası, atalarımız ve dedelerimiz bir şeyler bıraktı." dedi.

Derenin ve köyün günden güne yok edildiğine dikkati çeken Önal, şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2-3 yıl önce burada çalışma yaptı, 2 yıldır yapıyor. Geçici temizlik bunlar, tam kapsamlı temizlik olmuyor. Kışın sular yükseliyor, bu tarafa doğru gelen geliyor ve yazın bunlarla uğraşıyoruz. Dere, pisliği taşıyamıyor ve denize atıyor. Beykoz Riva Plajı'na akıyor ve vatandaşlar oraya giriyor. Buna anlam veremiyoruz. Doğa için çabalayan insanlar var ama vatandaşlarımızın da suçu var. Yirmi köy var, ben gidip konuşuyorum."