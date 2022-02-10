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Haberler Yaşam Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! 'Kadın, bu ecel teridir' Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Sultan 2. Abdülhamid'in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! 'Kadın, bu ecel teridir' Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II. Abdülhamid en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. Geride bıraktığı eserler ve gerek kültür-sanat yaşantısı ile diğer Osmanlı Padişahları'ndan daha farklı bir çizgi çizdi. Osmanlı'nın en zor dönemlerinde tahtta olan Sultan 2. Abdülhamid, içeride ve dışarıda uyguladığı siyasetle devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla ayakta tuttu Halifelik makamını da kullanarak sömürgeci devletlere karşı mücadele eden 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti, eğitim, sağlık, iktisat, kültür-sanat ve diğer birçok alanda gelişim gösterdi. Vefat ettiği günün sabahında da banyosunu yapan Sultan 2. Abdülhamid'in son sözleri ise Müşfika Hanım'ın irkilmesine neden oldu...

10.02.2022 10:42 - Son Güncelleme: 10.02.2022 10:42
Sultan 2. Abdülhamid’in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! ’Kadın, bu ecel teridir’ Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Osmanlı Devleti'nin zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan Sultan 2. Abdülhamid, vefatının 104. yılında yad ediliyor. 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti, eğitim, sağlık, iktisat, kültür-sanat ve diğer birçok alanda gelişim gösterdi

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Sultan 2. Abdülhamid’in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! ’Kadın, bu ecel teridir’ Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Osmanlı padişahları arasında kişiliği, karakteri ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrılan II. Abdülhamid, tarihle ilgilenen herkesin bir şekilde dikkatini cezbeder.

Sultan 2. Abdülhamid’in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! ’Kadın, bu ecel teridir’ Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Gençliğinde etrafına yaşam sevinci saçan, neşeli, güleç bir adam olan Abdülhamid; tıp bilimine, matematiğe, yıldızlara, tefsire, tasavvufa, şiire, yabancı dillere, hayvanlara ve bahçeciliğe meraklıydı. Çok iyi bir avcı, kılıç ustası ve yüzücüydü. Eski silahlardan olan güzel bir koleksiyonu vardı.

Sultan 2. Abdülhamid’in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! ’Kadın, bu ecel teridir’ Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Küçük vapuruyla sık sık Karadeniz'e açılır; zaman zaman Yalova'ya gider, Küçükçekmece Gölü'nde gezer, Beykoz'da lüfer avlardı. Kağıthane'de yürüyüş yapmaktan hoşlanırdı.

Sultan 2. Abdülhamid’in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! ’Kadın, bu ecel teridir’ Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Peki, II. Abdülhamid ne zaman öldü? Ulu Hakan II. Abdülhamid kimdir?

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