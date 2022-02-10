Sultan 2. Abdülhamid’in ölmeden önceki son sözlerini duyan eşi irkildi! ’Kadın, bu ecel teridir’ Vefatının 104. yıl dönümünde anılıyor

Gençliğinde etrafına yaşam sevinci saçan, neşeli, güleç bir adam olan Abdülhamid; tıp bilimine, matematiğe, yıldızlara, tefsire, tasavvufa, şiire, yabancı dillere, hayvanlara ve bahçeciliğe meraklıydı. Çok iyi bir avcı, kılıç ustası ve yüzücüydü. Eski silahlardan olan güzel bir koleksiyonu vardı.

