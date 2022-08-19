Vav TV İzle
Haberler Yaşam Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa'nın siyah incirinin hasadına başlandı.

19.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 19.08.2022 09:54
Dünyada sadece Bursa’da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incir ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlıyor. Üreticiden kilosu ortalama 15 ila 20 liradan alınan incirlerin yurt dışında tanesi bu fiyatlarda satılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünyada sadece Bursa’da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Geçtiğimiz yıl 27 liradan alımına başlanan incir bu yıl artan maliyetler sebebiyle 40 ila 50 liradan alımına başlanması beklenirken geçtiğimiz yılında altında bir ücretle 25 liradan alımına başlandı.

Dünyada sadece Bursa’da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Bu durum ise üreticiyi tatmin etmedi. Bu işi yapan aracı firmalar iyi para kazanırken para kazanamayan üretici ise fiyatların yukarı çekilmesini bekliyor.

Dünyada sadece Bursa’da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler; olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor.

Dünyada sadece Bursa’da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde

Daha sonra üreticiler incirleri toplama merkezlerine götürüyor burada boylara ayrılarak Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor.
Mudanya ilçesinin Yörükali köyünde incir hasadına başlayan Harun Deniz, "Bu yıl dünyaca ünlü siyah incirlerimizi toplamaya başladık.

SON DAKİKA