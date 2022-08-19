Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde
Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinin hasadı başladı. İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa'nın siyah incirinin hasadına başlandı.
19.08.2022 09:54 - Son Güncelleme: 19.08.2022 09:54
Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incir ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlıyor. Üreticiden kilosu ortalama 15 ila 20 liradan alınan incirlerin yurt dışında tanesi bu fiyatlarda satılıyor.