Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç 'pişmanım' dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç, 3. duruşmada da "Pişmanım" savunması yaptı. Mahkemeye sunulan kati raporda, bebeğin maruz kaldığı darbelerin hayati tehlike oluşturduğu belirtildi. Öte yandan Cihan bebek için yeniden rapor istendi.
18.08.2022 23:29 - Son Güncelleme: 18.08.2022 23:30
"BEBEKTE HAYATİ TEHLİKE OLUŞTU"
Duruşma, Cihan bebek için istenilen kati raporun okunmasıyla başlandı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan raporda, bebekte yaralanma nedeniyle oluştuğu bildirilen travmatik kanamanın, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu paylaşıldı.