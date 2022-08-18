Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç ’pişmanım’ dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan raporda, bebekte yaralanma nedeniyle oluştuğu bildirilen travmatik kanamanın, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu paylaşıldı.