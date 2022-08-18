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Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç 'pişmanım' dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Yunus Göç, 3. duruşmada da "Pişmanım" savunması yaptı. Mahkemeye sunulan kati raporda, bebeğin maruz kaldığı darbelerin hayati tehlike oluşturduğu belirtildi. Öte yandan Cihan bebek için yeniden rapor istendi.

18.08.2022 23:29 - Son Güncelleme: 18.08.2022 23:30
Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç ’pişmanım’ dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi

Gaziantep'te, 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla 'nitelikli öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilen baba Yunus Göç'ün yargılanmasına devam edildi.

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Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç ’pişmanım’ dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi

Baba Yunus Göç, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3. duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç ’pişmanım’ dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi

Duruşmada, anne Semra Göç ile avukatı Esra Kantar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları ile sanık avukatı Muhammed Enes Kayabaş da hazır bulundu.

Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç ’pişmanım’ dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi


"BEBEKTE HAYATİ TEHLİKE OLUŞTU"
Duruşma, Cihan bebek için istenilen kati raporun okunmasıyla başlandı.

Cihan bebek olayı: Cani baba Yunus Göç ’pişmanım’ dedi, anne en ağır cezayı almasını istedi | Yeniden rapor istendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan raporda, bebekte yaralanma nedeniyle oluştuğu bildirilen travmatik kanamanın, yaşamı tehlikeye sokan bir duruma neden olduğu paylaşıldı.

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