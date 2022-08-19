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Haberler Yaşam İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7'inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli'de taşınma heyecanı

İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7'inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli'de taşınma heyecanı

Artvin'de Çoruh üzerine yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle sular altına kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı. Köylüler imece usulü ile eşyalarını taşırken, inşası bitenler tek katlı evlerine yerleşti. Yöre halkı anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

19.08.2022 14:43 - Son Güncelleme: 19.08.2022 14:43
İşte Türkiye’nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7’inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli’de taşınma heyecanı

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde taşınma süreci başladı. İlçenin İşhan köyünde yaşayanlar, imece usulü eşyalarını taşırken, inşası biten tek katlı evlerine yerleşti. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu bir arada yaşadı.

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İşte Türkiye’nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7’inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli’de taşınma heyecanı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapımına başlandı. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan barajın gövde inşaatı tamamlandı.

İşte Türkiye’nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7’inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli’de taşınma heyecanı

275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

İşte Türkiye’nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7’inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli’de taşınma heyecanı

YAPILAŞMA TAMAMLANDI
İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı.

İşte Türkiye’nin en yeni ilçesi! 152 yılda 7’inci kez taşınıyorlar | Artvin Yusufeli’de taşınma heyecanı

Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi.

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