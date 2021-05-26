Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişiyor! 'Sevgi çiçeği' özel koruma altında
Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik bir tür olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlikede olduğu belirlenen Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından özenle korunuyor.
26.05.2021 13:28
- Son Güncelleme: 26.05.2021 13:28
Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik bir tür olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlikede olduğu belirlenen Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından özenle korunuyor.
Halk arasında güneş ışığından dolayı farklı renkleri yansıtması sebebiyle "Yanardöner Çiçeği" olarak da anılan Sevgi Çiçeği, Nisan, Mayıs ve Temmuz aylarında kırmızı ve pembe tonları ile beyaz renkte çiçek açıyor.
Ankara'daki 12 adet coğrafi işaret içindeki tek çiçek olan Sevgi Çiçeği, ziyaretçiler tarafından Gölbaşı Sevgi Çiçeği Yetiştirme ve Sergi Alanı'nda görülebiliyor.