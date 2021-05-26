Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda yetişiyor! 'Sevgi çiçeği' özel koruma altında

Dünya'da sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yetişen endemik bir tür olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tehlikede olduğu belirlenen Sevgi Çiçeği, Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından özenle korunuyor.

26.05.2021 13:28 - Son Güncelleme: 26.05.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





