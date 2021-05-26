Annesinin kafasını kesip tencereye koymuştu! Küçükçekmece’deki vahşette kan donduran detay! İşte çıkan tartışmanın nedeni!
İstanbul Küçükçekmece'de 35 yaşındaki kızı Tuğçe Sayın tarafından vahşice katledilen Sevilay Palabıyık cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Katil Tuğçe Sayın'ın, satır ve baltayı annesini katletmeden birkaç gün önce aldığı tespit edildi. Öte yandan anne kız arasında çıkan tartışmanın da nedeni belli oldu! İşte detaylar…
BİRKAÇ GÜN ÖNCE SATIR VE BALTA ALMIŞ
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuğba Sayın buradaki ifadesinde susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Milliyet'te yer alan habere göre, Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda Sayın'ın olaydan birkaç gün önce satır ve balta aldığını tespit etti. Satır ve baltayı annesinin başını gövdesinden ayırmak için kullandığı tespit edilen Sayın'ın cinayeti daha önceden planlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Öte yandan anne Sevilay Palabıyık'ın birkaç hafta önce kızı hakkında, "yağma" suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sayın savcılığa verdiği ifadede annesinin kendisine saldırdığını söyledi. Sayın, annesini öldürdüğünü ise kabul etmedi. İfadesinin ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Tuğçe Sayın, "canavarca hisle eziyet ederek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VAHŞETİN SEBEBİ TAPU MU?
Polisin içeri girdiğinde tencerenin hâlâ sıcak olduğu belirlendi. Tuğçe Sayın, annesinin sok bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Vahşetin nedeninin ise evin tapusu nedeniyle yaşanan tartışma olduğu iddia edildi. Cinayetten bir süre önce satır satın alan şüphelinin, daha önce da tapu nedeniyle tartışma yaşadığı belirlenirken, evdeki su bidonunun üzerinde, sadece imza olan iki A4 kağıdı bulundu.