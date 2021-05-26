Annesinin kafasını kesip tencereye koymuştu! Küçükçekmece’deki vahşette kan donduran detay! İşte çıkan tartışmanın nedeni!

VAHŞETİN SEBEBİ TAPU MU?

Polisin içeri girdiğinde tencerenin hâlâ sıcak olduğu belirlendi. Tuğçe Sayın, annesinin sok bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Vahşetin nedeninin ise evin tapusu nedeniyle yaşanan tartışma olduğu iddia edildi. Cinayetten bir süre önce satır satın alan şüphelinin, daha önce da tapu nedeniyle tartışma yaşadığı belirlenirken, evdeki su bidonunun üzerinde, sadece imza olan iki A4 kağıdı bulundu.