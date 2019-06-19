Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'ten hafızalara kazınan 'kıyamet' uyarıları
14 Mart 2018' de hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üretti. Hawking'in geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise tüyler ürperten cinsten. İşte Stephen Hawking'in kıyamet uyarıları...
19.06.2019 20:32
- Son Güncelleme: 19.06.2019 20:33
Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettikten sonra pek çok çalışmasını ve teorisini insanlığa bıraktı. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki pek göz ardı edilecek cinsten değil.
DİĞER GALERİLER