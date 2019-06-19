20 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel katalog

20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz gün yayınlanan katalogda indirimli ürünler listesi paylaşılmıştı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in perşembe günü sürprizlerini haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? İşte 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...