20 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel katalog
A101'de bu hafta hangi ürünlerin indirimli olacağı geçtiğimiz gün yayınlanan katalog ile belli olmuştu. Bu hafta yayınlanan katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Güncel kataloğu haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
20 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz gün yayınlanan katalogda indirimli ürünler listesi paylaşılmıştı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'in perşembe günü sürprizlerini haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler olacak? İşte 20 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (20 HAZİRAN 2019)
HONOR 9 LITE
* 5.65" Full HD+ ekran
* FullView 18:9 geniş ekran
* 3 GB RAM
* 32 GB dahili hafıza
* 13 MP + 2 MP çift arka kamera
* 13 MP + 2 MP çift ön kamera
* 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
* Android 8.0 Oreo
* Kirin 659 8 çekirdekli işlemci
* Yüz tanıma
* 3000 mAh batarya
* Özel ayna tasarımı
* Farklı renk seçenekleri
* GPU Turbo ile yüksek oyun performansı (HOTA/OTA güncellemesiyle aktif olacaktır)