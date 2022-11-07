Dünya 'Kanlı Ay' için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye'den görülecek mi?
Kanlı Ay tutulması bugün Türkiye'den de görülecek. Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma dünya genelinde Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde gözlenecek. Bir sonraki kanlı ay tutulması ise 2025 yılında gerçekleşecek.
07.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 07.11.2022 12:30
2025'E KADAR KANLI AY TUTULMASI OLMAYABİLİR
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Ayrıca bakır rengindeki kanlı ay tutulmasının tekrarının ise ancak 2025'te yaşanabileceği belirtiliyor.
AY TUTULMASI SAA KAÇTA VE TÜRKİYE'DEN GÖZLENEBİLECEK Mİ?
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.