Vav TV İzle
Haberler Yaşam Dünya 'Kanlı Ay' için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye'den görülecek mi?

Dünya 'Kanlı Ay' için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye'den görülecek mi?

Kanlı Ay tutulması bugün Türkiye'den de görülecek. Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma dünya genelinde Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde gözlenecek. Bir sonraki kanlı ay tutulması ise 2025 yılında gerçekleşecek.

07.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 07.11.2022 12:30
Dünya ’Kanlı Ay’ için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye’den görülecek mi?

Dünya bugün yaşanacak ay tutulmasına kilitlendi. Türkiye'den gözlemlenemeyecek olan ve Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dünya ’Kanlı Ay’ için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye’den görülecek mi?

2025'E KADAR KANLI AY TUTULMASI OLMAYABİLİR
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Ayrıca bakır rengindeki kanlı ay tutulmasının tekrarının ise ancak 2025'te yaşanabileceği belirtiliyor.

Dünya ’Kanlı Ay’ için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye’den görülecek mi?

Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.

Dünya ’Kanlı Ay’ için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye’den görülecek mi?

AY TUTULMASI SAA KAÇTA VE TÜRKİYE'DEN GÖZLENEBİLECEK Mİ?
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.

Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.

Dünya ’Kanlı Ay’ için nefesini tuttu! Tarih ve saat verildi! Türkiye’den görülecek mi?

TAM TUTULMA İÇİN SAAT VERİLDİ
Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.

SON DAKİKA