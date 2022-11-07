Denizli’de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

PARMAK İZİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici ize rastlanılmayan cesette çalışma gerçekleştirdi.

Alınan parmak izi ve yapılan çalışmalar neticesinde cesedin 73 yaşındaki Nurettin Türköz'e ait olduğu belirlendi.