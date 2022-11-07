Denizli'de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu
Denizli'de bir parkta ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin harekete geçmesinin ardından yapılan incelemede cesedin 73 yaşındaki yaşlı adama ait olduğu ortaya çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.
07.11.2022 13:56 - Son Güncelleme: 07.11.2022 13:56
Denizli'de parkta etrafı kontrol eden güvenlik görevlisi tarafından üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.
PARMAK İZİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici ize rastlanılmayan cesette çalışma gerçekleştirdi.
Alınan parmak izi ve yapılan çalışmalar neticesinde cesedin 73 yaşındaki Nurettin Türköz'e ait olduğu belirlendi.