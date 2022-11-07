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Denizli'de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

Denizli'de bir parkta ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin harekete geçmesinin ardından yapılan incelemede cesedin 73 yaşındaki yaşlı adama ait olduğu ortaya çıktı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

07.11.2022 13:56 - Son Güncelleme: 07.11.2022 13:56
Denizli’de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

Denizli'de parkta etrafı kontrol eden güvenlik görevlisi tarafından üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

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Denizli’de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adalet Parkında çalışan güvenlik görevlisi, etrafı kontrol ettiği sırada bir kişinin hareketsiz yerde yattığını fark etti.

Denizli’de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

Güvenlik görevlisi seslenmelerine cevap alamaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yerde hareketsiz duran erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli’de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

PARMAK İZİYLE KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, vücudunda herhangi bir darp ve kesici ize rastlanılmayan cesette çalışma gerçekleştirdi.

Alınan parmak izi ve yapılan çalışmalar neticesinde cesedin 73 yaşındaki Nurettin Türköz'e ait olduğu belirlendi.

Denizli’de ekipleri harekete geçiren olay! Parkta ceset bulundu

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, yapılan işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

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