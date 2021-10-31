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Aleyna Çakır'ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...

Ölümünden Ümitcan Uygun'un sorumlu tutulduğu Aleyna Çakır'ın ailesinden flaş bir otopsi raporu iddiası geldi. Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek mezarın yeniden açılmasını istedi. İşte detaylar

31.10.2021 15:03 - Son Güncelleme: 31.10.2021 15:03
Aleyna Çakır’ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...

Son dakika: Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia etti. Kızının mezarının yeniden açıklamasını istedi.

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Aleyna Çakır’ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...

Kızının vücudunda darp izlerinin olduğunu belirten acılı baba, şunları söyledi.

Aleyna Çakır’ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...

'ALEYNA ÇAKIR' OLARAK BİLİNİYORDU
Aleyna'nın ailesi, Hankulu ailesine destek verdi.

Aleyna Çakır’ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...

Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören Yükseltepe mahallesindeki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde, Esra Hankulu ise Mamak'ta 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunmuştu.

Aleyna Çakır’ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...

ÜMİTCAN UYGUN İLE KALMIŞTI
Esra, geceyi Ümitcan Uygun ile geçirmişti. Uygun iki genç kızın ölümünden sorumlu tutuluyor.

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