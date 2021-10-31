Aleyna Çakır'ın ailesinden şoke eden otopsi raporu iddiası: Değiştirildi! Ümitcan Uygun...
Ölümünden Ümitcan Uygun'un sorumlu tutulduğu Aleyna Çakır'ın ailesinden flaş bir otopsi raporu iddiası geldi. Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia ederek mezarın yeniden açılmasını istedi. İşte detaylar
31.10.2021 15:03
- Son Güncelleme: 31.10.2021 15:03
Son dakika: Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, otopsi raporlarının değiştirildiğini iddia etti. Kızının mezarının yeniden açıklamasını istedi.
Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören Yükseltepe mahallesindeki evinde, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından bornoz kuşağı ile asılı halde, Esra Hankulu ise Mamak'ta 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunmuştu.
ÜMİTCAN UYGUN İLE KALMIŞTI
Esra, geceyi Ümitcan Uygun ile geçirmişti. Uygun iki genç kızın ölümünden sorumlu tutuluyor.