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Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de bir düğünde silahlı kavga çıktı. Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

27.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:03
Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Kırıkkale'de bir düğünde silahlı kavga çıktı. Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

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Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde gerçekleşen düğünde meydana geldi.

Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Düğüne davetli olarak katılan U.G., E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. üzerinde bulunan tabancasını çıkartarak E.G. ve F.G.'ye ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Kavga nedeniyle düğün sona ererken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan E.G.'nin Ankara'ya sevk edildiği öğrenildi.

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