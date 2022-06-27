Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı

Kavga nedeniyle düğün sona ererken ihbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi olay yerine sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.