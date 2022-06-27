Düğünü bitiren kavga! Silahlar çekildi: 2 yaralı
Kırıkkale'de bir düğünde silahlı kavga çıktı. Kavgada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralanan 2 kişi olay yerine sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
27.06.2022 09:03 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:03
Olay, saat 22.30 sıralarında Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde gerçekleşen düğünde meydana geldi.
Düğüne davetli olarak katılan U.G., E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. üzerinde bulunan tabancasını çıkartarak E.G. ve F.G.'ye ateş açıp, olay yerinden kaçtı.