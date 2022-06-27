Kastamonu'da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Son dakika haberine göre aşırı sağanak yağış nedeniyle Kastamonu için "kırmızı kod" uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde alarm verilirken, özellikle İnebolu ilçesindeki Söke Çayı taşma noktasına geldi. Yağış nedeniyle 2 köprü çökerken, çayın kenarında bulunan esnaflara "dükkanları açmayın" uyarısı yapıldı.
27.06.2022 08:59 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:16
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.
İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.