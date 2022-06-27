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Kastamonu'da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Son dakika haberine göre aşırı sağanak yağış nedeniyle Kastamonu için "kırmızı kod" uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren il genelinde alarm verilirken, özellikle İnebolu ilçesindeki Söke Çayı taşma noktasına geldi. Yağış nedeniyle 2 köprü çökerken, çayın kenarında bulunan esnaflara "dükkanları açmayın" uyarısı yapıldı.

27.06.2022 08:59 - Son Güncelleme: 27.06.2022 09:16
Kastamonu’da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da sabah saatlerinde çay ve dereler taşmaya başladı.

İnebolu ilçe merkezinden geçen çayın taşma noktasına gelmesinden ötürü iş yerlerinin açılmaması ve giriş ile birinci katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkması uyarısı yapıldı.

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Kastamonu’da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Kastamonu’da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Bu çerçevede geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi.

Kastamonu’da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayının taşma noktasına gelmesinden ötürü ilçede tedbirler arttırıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kastamonu’da alarm! Aşırı yağış nedeniyle 2 köprü çöktü! Uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

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