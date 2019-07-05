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Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü

Bursa'da yaşayan Fatma Bingöl 119 yaşında. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl'ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı.

05.07.2019 17:11 - Son Güncelleme: 05.07.2019 17:19
Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl'ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı. 119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü

Selanik'te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde 1900'de dünyaya gelen Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Karacabey ilçesine göç etti.

Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü

Daha sonra Mustafakemalpaşa'ya bağlı kırsal Kumkadı Mahallesi'ne gelin olarak giden Bingöl, burada 6 çocuk ve 17 torun sahibi oldu.

Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü

Çocuklarından dördünü kaybeden, eşi de 20 yıl önce vefat eden Bingöl, 80 yaşındaki kızıyla hayatını devam ettiriyor.

Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü

Mahalleyi ziyarete gelenler, en büyük torunu 61 yaşında olan, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bingöl'ü görmeden, elini öpmeden gitmiyor.

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