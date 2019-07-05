Bursa'da yaşayan Fatma Nine 119 yaşında! 3 padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü
Bursa'da yaşayan Fatma Bingöl 119 yaşında. 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl'ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı.
05.07.2019 17:11
- Son Güncelleme: 05.07.2019 17:19
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan ve 3 padişah ile 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden 119 yaşındaki Fatma Bingöl'ün doğum gününü Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı sürpriz ziyaretle kutladı. 119 yaşındaki kadın belediye başkanının çiçeklerle doğum gününü kutladığını görünce duygu dolu anlar yaşadı.
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