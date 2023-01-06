Bayrampaşa'da kan donduran vahşet! Eski eşine kimyasal madde ile saldırdı
Bayrampaşa'da yaşayan Yasemin Aksoy, bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yusuf Çavdar'ın kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Aksoy'un yüzünde ve boynunda yanıklar oluştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, "Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı" dedi. Saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bayrampaşa'da yaşayan, 2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile bir yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi.
Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Aksoy çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada da eski eşi tarafından darbedildi. Yasemin Aksoy, önceki gün sabah saatlerinde de Bayrampaşa'daki evinden işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, Aksoy'un yolunu kesti.
Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar'ı yakaladı.
"3 KERE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, "İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. Sadece 'Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama, süründüreceğim' diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim.
Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci bir hamle yaptı, muhtemelen boynuma geldi. Yere kapaklandım ve bağırmaya başladım. O sırada gözlerim kapalıydı. Çığlık çığlığa apartmana koştum. Babam ve annemden yardım istedim. O sıra komşular yardım ettiler. Mahallemizden bir komşu yüzümü yıkamış. O sayede yüzümde hafif yanıklar oldu.