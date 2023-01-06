Bayrampaşa’da kan donduran vahşet! Eski eşine kimyasal madde ile saldırdı

"3 KERE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, "İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. Sadece 'Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama, süründüreceğim' diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim.