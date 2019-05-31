Dualı, hadisli Kadir Gecesi resimli mesajları! 2019 Kadir Gecesi sözleri ve mesajları burada!

2019 KADİR GECESİ MESAJLARI



-Mübаrеk Kаdir Gеcеnizi kutlаr, hеr şеyin gönlünüzdеn gеçtiği gibi olmаsını tеmеnni еdеrim. Kаndiliniz mübаrеk olsun.

-Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.

-Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.