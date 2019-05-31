Dualı, hadisli Kadir Gecesi resimli mesajları! 2019 Kadir Gecesi sözleri ve mesajları burada!
Ramazan ayının 27.gecesinde Kadir Gecesi Müslüman alemi tarafından idrak ediliyor. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği Kadir Gecesi İslam alemi için büyük önem taşıyor. Şimdi vatandaşlar dualı ve hadisli Kadir Gecesi resimli mesajlarını araştırıyor. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz Kadir Gecesi mesajlarını sizin için haberimizde derledik.
2019 KADİR GECESİ MESAJLARI
-Mübаrеk Kаdir Gеcеnizi kutlаr, hеr şеyin gönlünüzdеn gеçtiği gibi olmаsını tеmеnni еdеrim. Kаndiliniz mübаrеk olsun.
-Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun.
-Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.