Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı!
Yıllarca kira ödeyen kadın bu durumdan kurtulmak için inanılmaz bir yönteme başvurdu. Sadece 350 TL harcayarak kendi evini yapan kadın, dünyanın konuştuğu o evin sırrını paylaştı. Başlangıçta böyle olacağını aklının ucundan bile geçirmeyen kişi, evini bitirdikten sonra arkadaşlarından aldığı olumlu yanıtlar sonucu evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kısa sürede dalga dalga yayılan görüntüler sonucu hayatı bir anda değişen kadın herkesin merak ettiği o görüntüleri bir kez daha paylaştı. Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da görüntüleri görünce hayranlıklarını gizlemediler. İşte dünyanın konuştuğu o ev...
31.05.2019 19:58
- Son Güncelleme: 31.05.2019 19:59
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