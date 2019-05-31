1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu: Aldın Aldın ve Çok Al Az Öde kataloğu dikkat çekiyor

A101'de haftanın indirimleri belli oldu. 1-7 Haziran 2019 tarihli kampanya listesinde gıda ürünleri ön planda tutulmuş görülüyor. Haftanın Yıldızları başlığı altında yayınlanan katalogda, en az yüzde 9 en fazla yüzde 35 indirim bulunuyor. Öte yandan ABC Sensitive Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 13,95 TL yerine sadece 7,95 TL. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu...