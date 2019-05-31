1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu: Aldın Aldın ve Çok Al Az Öde kataloğu dikkat çekiyor
1-7 Haziran 2019 tarihli A101 aktüel ürünler listesi paylaşıldı. Çok Al Az Öde ve Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda sürpriz ürünler dikkat çekiyor. A101 müşterilerinin merak ettiği güncel katalog bilgisini haberimizde derledik. Peki, bu hafta A101'de neler var? İşte 1-7 Haziran 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
31.05.2019 16:58
- Son Güncelleme: 31.05.2019 16:58
A101'de haftanın indirimleri belli oldu. 1-7 Haziran 2019 tarihli kampanya listesinde gıda ürünleri ön planda tutulmuş görülüyor. Haftanın Yıldızları başlığı altında yayınlanan katalogda, en az yüzde 9 en fazla yüzde 35 indirim bulunuyor. Öte yandan ABC Sensitive Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 13,95 TL yerine sadece 7,95 TL. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olacak? İşte 1-7 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu...
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