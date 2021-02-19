Donmak üzereyken bulundu! Yavru köpek araç klimasında ısıtılarak hayata tutundu

"KARIN İÇİNDEYDİ"

Sarıyer'den Esenyurt'a gelen hayvansever Sinan Karakoç, "Dün arkadaşlar paylaşmıştı sosyal medyada. Anne 8 tane yavru doğurmuş. Karın içindeydi biz geldiğimizde. Dün de geldik biz. Sarıyer'den geldim ben. Biz alıp götürmeye geldik ama anne koruma içgüdüsüyle çok hırçın davrandı.