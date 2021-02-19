Donmak üzereyken bulundu! Yavru köpek araç klimasında ısıtılarak hayata tutundu
İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat alanında yeni doğan 8 yavru köpekten biri donmak üzereyken hayvanseverler tarafından fark edildi. Araç içine alınan yavru köpek dakikalarca ovularak ve araç klimasında ısıtılarak hayata tutundu.
Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında önceki gün bir köpek 8 yavru doğurdu. Karlar içinde doğum yapan anne köpeği ve yavruları çevredeki vatandaşlar battaniyelerle ısıtmaya çalıştı. Zor durumda olan hayvanların durumunu vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca hayvanseverler harekete geçti.
Vatandaşlar anne köpeği ve 8 yavrusunu daha korunaklı bir yere götürmek istediler ancak anne köpek yaklaşmalarına izin vermeyince bunu başaramadılar. Hayvanseverler durumu belediye ekiplerine haber vererek destek istedi. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler hayvanların bulunduğu yere gelerek anne köpeği ve yavruları hayvanseverlerin aracına taşıdı.
ARAÇ KLİMASINDA ISITTILAR, DAKİKALARCA OVDULAR
Hayvanseverler karlar arasında bulunan 8 yavrudan birinin durumunun iyi olmadığını fark ettiler. Donmak üzere olduğu tahmin edilen yavruyu dakikalarca ovan hayvanseverler yavru köpeği araç klimasında ısıtarak hayata döndürdüler. Anne köpek ve 8 yavrusu araçla Arnavutköy'e götürülerek koruma altına alındı.