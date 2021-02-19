2 milyon TL hibe aldı! Bankacılığı bıraktı! Balıkçı oldu
Elazığ'da yaşayan Kürşat Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle bankacılığı bırakıp, eşi Tuğçe Kılıç ile alabalık üreticisi oldu. Çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp, 3 yılda 350 ton balık üretimi yaparken, hedeflerinin yılda 400 ton üretim yapmak olduğunu söyledi. Kürşat Kılıç, "3 milyona yakın yatırım yaparken, 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Balıklar firmaları aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç ediliyor" dedi.
19.02.2021 10:04
- Son Güncelleme: 19.02.2021 10:06
Bu yıl da benim adıma ikinci projemizi bitirdik. Toplam 3 milyona yakın bir yatırım yaparken 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Üretime devam ediyoruz. 400 ton üretim kapasitemiz var. Bu yıl 200 ton üreteceğiz ve kademeli olarak artıracağız. Balıklar Avrupa'ya, Türki Cumhuriyeti ve Japonya firmaları aracılığıyla ihraç ediliyor" diye konuştu.