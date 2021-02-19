2 milyon TL hibe aldı! Bankacılığı bıraktı! Balıkçı oldu

Bu yıl da benim adıma ikinci projemizi bitirdik. Toplam 3 milyona yakın bir yatırım yaparken 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Üretime devam ediyoruz. 400 ton üretim kapasitemiz var. Bu yıl 200 ton üreteceğiz ve kademeli olarak artıracağız. Balıklar Avrupa'ya, Türki Cumhuriyeti ve Japonya firmaları aracılığıyla ihraç ediliyor" diye konuştu.

