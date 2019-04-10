12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma indirimlerinde LED TV ve cep telefonu sürprizi!
12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM marketlerin her hafta müşterilerine sunduğu cuma indirimlerinde bu hafta cep telefonu ve televizyon gibi teknoloji ürünlerine yer verdi. Öte yandan elektrikli süpürge, saç kurutma makinesi gibi ürünlerde katalog arasında. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...
10.04.2019 17:27
- Son Güncelleme: 10.04.2019 17:27
DİĞER GALERİLER