12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: Cuma indirimlerinde LED TV ve cep telefonu sürprizi!

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. 12 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak olan BİM'in yayınladığı katalogda teknolojiden ev aletlerine, mutfak araçlarından tekstik ürünlerine birçok ürün yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte 12 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...