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Domuz bağı cinayeti: İstanbul'daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt'u adım adım izlemiş

İstanbul'da işlenen domuz bağı cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki evinde vahşice katledilen 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u öldürmek için evine giren 3 katil zanlısının talihsiz kadını evine kadar takip ettikleri ve sonrasında Bozkurt eve girdikten sonra peşinden içeri girerek vahşi cinayeti işledikleri öğrenildi.

08.06.2022 12:11 - Son Güncelleme: 08.06.2022 12:11
Domuz bağı cinayeti: İstanbul’daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt’u adım adım izlemiş

Cinayetle sonuçlanan olay, 4 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'nde gerçekleşti.

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Domuz bağı cinayeti: İstanbul’daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt’u adım adım izlemiş

63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak üzerindeki 18 kapı numaralı apartmandaki evine gasp amacıyla giren üç kişi; Aysel Bozkurt'u ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra boğarak öldürdü.

Domuz bağı cinayeti: İstanbul’daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt’u adım adım izlemiş

İstanbul Emniyeti; kaçan katillerin peşine düştü. 1'i Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan otel, diğeri ise Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki apart otel olmak üzere iki farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri toplandı ve incelemeye alındı.

Domuz bağı cinayeti: İstanbul’daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt’u adım adım izlemiş

Olayı gerçekleştirdikleri ve cinayeti planlı bir şekilde işledikleri tespit edilen Mehmet S., Eyüp K. ve Sait K. isimli üç katil zanlısı İstanbul Emniyeti'nin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Domuz bağı cinayeti: İstanbul’daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt’u adım adım izlemiş

HEMEN ARDINDAN APARTMANA GİRDİLER
Aysel Bozkurt'u gasp etmek için evine girerek öldüren katillerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

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