Domuz bağı cinayeti: İstanbul’daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt’u adım adım izlemiş

İstanbul Emniyeti; kaçan katillerin peşine düştü. 1'i Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan otel, diğeri ise Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki apart otel olmak üzere iki farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri toplandı ve incelemeye alındı.