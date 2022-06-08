Domuz bağı cinayeti: İstanbul'daki kan donduran olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Katiller Aysel Bozkurt'u adım adım izlemiş
İstanbul'da işlenen domuz bağı cinayetine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki evinde vahşice katledilen 63 yaşındaki Aysel Bozkurt'u öldürmek için evine giren 3 katil zanlısının talihsiz kadını evine kadar takip ettikleri ve sonrasında Bozkurt eve girdikten sonra peşinden içeri girerek vahşi cinayeti işledikleri öğrenildi.
08.06.2022 12:11 - Son Güncelleme: 08.06.2022 12:11
63 yaşındaki Aysel Bozkurt'un Beyoğlu İlçesi Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Fırını Sokak üzerindeki 18 kapı numaralı apartmandaki evine gasp amacıyla giren üç kişi; Aysel Bozkurt'u ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra boğarak öldürdü.
İstanbul Emniyeti; kaçan katillerin peşine düştü. 1'i Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bulunan otel, diğeri ise Şehit Muhtar Mahallesi Çorbacı Sokak üzerindeki apart otel olmak üzere iki farklı iş yerinin güvenlik kamera görüntüleri toplandı ve incelemeye alındı.
HEMEN ARDINDAN APARTMANA GİRDİLER
Aysel Bozkurt'u gasp etmek için evine girerek öldüren katillerin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.