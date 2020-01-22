Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan restorasyonda yüz yıllık gazete kupürleri bulundu

Anlaşılıyor ki tavan ile ilgili boya çalışmamaları bezeme çalışmaları yapılırken bir kalemkarımız duvarları resim paleti gibi kullanırken muhtelif renklerini, fırçalarını denemişler. Bir kalemkar da insan sureti resmetmiş. Bu bizim için ilginç bir bilgi bir hatıra. Bu katmanın altında başka katmanlar da var. En erken 1850'ler veya 19.yy sonu diyebiliriz" dedi.