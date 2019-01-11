Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün ailesi, dolandırıcılar tarafından kendilerinden alınan 12 ineğin teslim edilmesinin mutluluğunu yaşıyor. İneklerini teslim alan Habip Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz arkamızda olmasaydı biz hayvanlarımızı bulamazdık" dedi.

11 Ocak 2019 Cuma, 20:33:09 Güncelleme: 20:43:41
Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün ailesi, dolandırılarak kendilerinden alınan 12 ineğin teslim edilmesinin sevincini yaşıyor.

Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

Hayvanlarını teslim alan Habip Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlarının bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

Emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz arkamızda olmasaydı biz hayvanlarımızı bulamazdık." dedi.

Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

Elife Öztürk de vücutlarında yara olan hayvanları veterinere götürdüklerini dile getirdi. Hayvanların bir hafta kontrol altında tutulacağını aktaran Öztürk, "Allah Cumhurbaşkanımdan, valimden, kaymakamımdan, komutanlarımdan, bulanlardan, getirenlerden, gazetecilerden razı olsun. Hayvanlarım bulunduğu için çok mutluyum. " diye konuştu.

Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi

Öte yandan, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen A.K, F.Ş. ve F.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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