Dolandırılan şehit ailesine inekleri teslim edildi
Şehit Astsubay Nurettin Öztürk'ün ailesi, dolandırıcılar tarafından kendilerinden alınan 12 ineğin teslim edilmesinin mutluluğunu yaşıyor. İneklerini teslim alan Habip Öztürk, "Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz arkamızda olmasaydı biz hayvanlarımızı bulamazdık" dedi.
11 Ocak 2019 Cuma, 20:33:09 Güncelleme: 20:43:41
Elife Öztürk de vücutlarında yara olan hayvanları veterinere götürdüklerini dile getirdi. Hayvanların bir hafta kontrol altında tutulacağını aktaran Öztürk, "Allah Cumhurbaşkanımdan, valimden, kaymakamımdan, komutanlarımdan, bulanlardan, getirenlerden, gazetecilerden razı olsun. Hayvanlarım bulunduğu için çok mutluyum. " diye konuştu.
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