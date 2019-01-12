Düzce'de korkutan olay! Mahalle boşaltıldı

Köy muhtarı Soydaş, bu gazın birkaç gün önce de olduğunu ve fazlasıyla rahatsızlık verdiğini söyledi.

Vatandaşların çok mağdur olduğunu ve buna sebep olan fabrikanın bir an evvel kapatılması gerektiğini anlatan Soydaş, "Bu ilk defa olmadı. Burada AFAD ve sağlık ekiplerimiz var. Vatandaşlarımız rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Bu atıkların dereye değil başka gidere verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.