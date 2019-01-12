Düzce'de korkutan olay! Mahalle boşaltıldı
Düzce'de henüz faaliyete geçmemiş durumda bulunan ve deneme üretimi yapan lastik atıklarından elektrik üreten fabrikadaki filtrenin patlaması sonucu çevreye gaz yayıldı. Yetkililer hemen olay yerine gelirken, mahalle boşaltıldı.
Düzce Beyköy beldesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) henüz üretime geçmeyen lastik atıklarından geri dönüşüm yaparak elektrik üreten bir fabrikanın deneme çalışması sırasında patlayan filtresinin çevreye yaydığı gazdan ve dereye akıttığı atıktan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı. Atıkların karıştığı derenin geçtiği mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
Akşam saatlerinde OSB'ye yakın bölgede bulunan Duraklar köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle içerisinden geçen dereden ağır bir koku geldiğini köy muhtarı Nail Soydaş'a bildirdi.
Bölgedeki kokunun zaman geçtikçe ağırlaşması mahallede yaşayan bazı vatandaşların nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Köy muhtarı Soydaş, jandarmayı arayarak durumu bildirdi.
AFAD ölçüm yaptı
Bölgede zehirli gaz olabileceğini düşünen jandarma ekipleri, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, gaz maskelerini takarak yayılan gazın ve dereden akan yakıtın ölçümünü gerçekleştirdi.
Zehirli olmayan fakat yaşlı ve çocuklarda rahatsızlığa neden olabilecek gaz nedeniyle mahallede bulunan 11 evde yaşayanların yakın akrabalarına gitmeleri gerektiği bildirilerek tahliye işlemlerine başlandı.
Köy muhtarı Soydaş, bu gazın birkaç gün önce de olduğunu ve fazlasıyla rahatsızlık verdiğini söyledi.
Vatandaşların çok mağdur olduğunu ve buna sebep olan fabrikanın bir an evvel kapatılması gerektiğini anlatan Soydaş, "Bu ilk defa olmadı. Burada AFAD ve sağlık ekiplerimiz var. Vatandaşlarımız rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Bu atıkların dereye değil başka gidere verilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.