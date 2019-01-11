Bu besinler halsizliğe iyi geliyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler

Halsizlik, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür.