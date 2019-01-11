Bu besinler halsizliğe iyi geliyor! İşte halsizliğe iyi gelen mucizevi besinler
Halsizlik, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür. İşte halsizliğe iyi gelen süper besinler...
11 Ocak 2019 Cuma, 18:34:24 Güncelleme: 18:48:11
Halsizlik, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karakterize düşük enerji halidir. Uyku bozuklukları, uzun süreli stres veya grip gibi hastalıklarda dahil olmak üzere halsizliğin pek çok farklı nedeni olabilir. Gün boyu tükettiğimiz gıdalar vücudumuz tarafından işlenerek günlük faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için gereken enerjiye dönüştürülür.
Protein: Protein kaslar için gereken enerjinin ana kaynağıdır. Yüksek protein içeren ve "tirozin" bakımından zengin gıdalar norepinefrin ve dopamin üretimini arttırarak motivasyon ve uyanıklık sağlar. Ancak sığır eti ve yumurta gibi protein kaynaklarının sık tüketimi kötü kolesterol seviyelerini yükseltebileceğinden, yarardan çok zarar verebilir.
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