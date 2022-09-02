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Bursa'da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı (40) tabancayla başından vurarak öldüren Kahraman Çetinkaya (41), aynı silahla intihara kalkıştı.

DHA
02.09.2022 22:33 - Son Güncelleme: 02.09.2022 23:29
Bursa’da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşini, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü.

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Bursa’da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı

Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Çetinkaya, Fadime Cuma'ya ateş etti.

Bursa’da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı

Başına isabet eden mermi ile kanlar içerisinde kalan Cuma yığılırken, Çetinkaya ise aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

Bursa’da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa’da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı

Tedaviye alınan Fadime Cuma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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