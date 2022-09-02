Bursa'da dolmuş durağında eşini başından vurarak öldürdü intihara kalkıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolmuş durağında tartıştığı eski eşi Fadime Cuma'yı (40) tabancayla başından vurarak öldüren Kahraman Çetinkaya (41), aynı silahla intihara kalkıştı.
02.09.2022 22:33 - Son Güncelleme: 02.09.2022 23:29
Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Kahraman Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan eski eşini, işe gitmek için dolmuş beklerken gördü.
Dolmuş durağında bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkartan Çetinkaya, Fadime Cuma'ya ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Cuma ve Çetinkaya, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.