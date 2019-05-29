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Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

Her geçen gün et yiyen bakteri vakalarına bir yenisi ekleniyor. Kimi köpek salyasından kimi sudan kapıyor... ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de her yıl 700 ila bin 200 kişiye et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi konuluyor. Bu hastaların yüzde 25 ile 30 ise hayatını kaybediyor. Oldukça acı verici hatta kabus olarak adlandırılan bir süreç yaşayan talihsiz insanlardan biri de 35 yaşındaki Lindsey Hubley. Talihsiz kadının doğum sırasında kaptığı et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi. İşte et yiyen bakteri vakalarının hayat hikayeleri ve et yiyen bakteri belirtileri...

29.05.2019 16:35 - Son Güncelleme: 29.05.2019 17:18
Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

Kanada'nın Yeni İskoçya eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki Lindsey Hubley, Mart 2017'de bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Myles adını verdiği çocuğunu doğuran Lindsey Hubley, doğumdan dört gün sonra halsiz hissetmeye başladı ve o andan itibaren hayatının kabusa döneceğinden habersizdi.

Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

Yorgun olduğu için bitkin düştüğünü düşünen Lindsey Hubley'in bedeni bir süre sonra sebepsiz şekilde titremeye başladı ve karın ağrısı şikayetleri baş gösterdi.

Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

35 yaşında ilk çocuğunu dünyaya getiren Lindsey Hubley sağlık sorunlarının artmasının ardından hastaneye başvurdu.

Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

Tedavi altına alınan ve uyutulan anneye necrotizing fasciitis adı verilen ve derinin altındaki et tabakasını tahrip eden et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi yapıldı.

Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

Talihsiz kadının enfeksiyonu doğum sırasında kaptığı tespit edildi.

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