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31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

31 Mayıs BİM kataloğu sürprizlerle dolu. Cuma günü itibarıyla müşterilerine yeni ürünler imkanı sunan BİM marketler elektronik aletlere ağırlık verdi. Set üstü ocak, mini fırın, aspiratör, blender robot set ve birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma indirimlerinde neler var? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...

29.05.2019 16:23 - Son Güncelleme: 29.05.2019 16:23
31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri cuma günü indirimlerini araştırmaya başladı. Sürprizlerle dolu cuma indirimlerini yayınlayan BİM'in elektronik ürünler listesi dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Su Sebili Sıcak-Soğuk

Soğutma gücü: 100w
Isıtma gücü: 530w
Sıcak ve soğuk musluk
Ürün ebadı: Yükseklik: 85 cm, Genişlik: 27 cm, Derinlik: 30 cm

31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Set Üstü Ocak

Beyaz renk emaye gövde
Havuz bek tipi
Otomatik çakmaklı
Emaye ızgara
Gaz emniyeti

31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Mini Fırın 32 lt

32 lt iç hacim
Zil uyarılı, zaman ayarlı
1 adet köşeli tepsi, 1 adet yuvarlak emaye tepsi ve ızgara

31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 MAYIS 2019)

Aspiratör

Salyangoz motor
2 adet alüminyum filtre
Beyaz panel
Termik kontrol
Led aydınlatma
320 M3/h hava çıkış debi

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