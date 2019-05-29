31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri cuma günü indirimlerini araştırmaya başladı. Sürprizlerle dolu cuma indirimlerini yayınlayan BİM'in elektronik ürünler listesi dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...