31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM kataloğu dolu dolu! İşte cuma indirim listesi
31 Mayıs BİM kataloğu sürprizlerle dolu. Cuma günü itibarıyla müşterilerine yeni ürünler imkanı sunan BİM marketler elektronik aletlere ağırlık verdi. Set üstü ocak, mini fırın, aspiratör, blender robot set ve birçok ürün bu katalogda yer alıyor. Peki, BİM'de cuma indirimlerinde neler var? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...
29.05.2019 16:23
- Son Güncelleme: 29.05.2019 16:23
BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM müşterileri cuma günü indirimlerini araştırmaya başladı. Sürprizlerle dolu cuma indirimlerini yayınlayan BİM'in elektronik ürünler listesi dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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