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İşte geleceğin meslekleri! Paraya para demeyecekler

Siz de meslek seçimi aşamasında mısınız? Meslek seçimimiz hayatımızın en önemli kararını oluşturuyor. Çoğu insan öneminin farkına varmadan tercih ettiği meslekte daha sonra mutsuzluk yaşayabiliyor. Meslek seçimlerimizde bir diğer önemli nokta da söz konusu mesleğin günümüzde ve gelecekte iyi bir getirisi olup olmayacağı. Size daha fazla refah şansı yapabilecek mesleklere göz atmadan, mesleğinize karar vermeyin. İşte gelecekte popüler olacak meslekler...

29.05.2019 20:17 - Son Güncelleme: 29.05.2019 20:18
İşte geleceğin meslekleri! Paraya para demeyecekler

Size daha fazla refah şansı yapabilecek mesleklere göz atmadan, mesleğinize karar vermeyin. İşte gelecekte popüler olacak meslekler...

İşte geleceğin meslekleri! Paraya para demeyecekler

İşte gelecekte adını daha sık duyacağımız meslekler...

İşte geleceğin meslekleri! Paraya para demeyecekler

Aktüerya Uzmanlığı: Aktüerya uzmanları insanların yaşamını etkileyen ölüm, hastalık, sakatlık, emeklilik gibi durumlar için ve bununla birlikte mal varlığını etkileyen hırsızlık, yangın, kaza, sel ve deprem gibi öngörülemeyen durumlar için risk analizi yapar.

İşte geleceğin meslekleri! Paraya para demeyecekler

Yaşanan olayların finansal etkilerini gidermek için güvenlik önlemi olan programlar hazırlar. Gelecek yıllarda da finans sektörünün önü oldukça açık gözüküyor.

İşte geleceğin meslekleri! Paraya para demeyecekler

Yapay Zeka Uzmanları: Gelişen teknolojiyle birlikte robotların hayatımıza dahil olması artık kaçınılmaz.

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