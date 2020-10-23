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Televizyonda gören almak için koştu! Satışlar yüzde 500 arttı

Malatya'da kılıç ve bıçak imal eden Yusuf Bayyiğit, son yıllarda tarihi dizi ve filmlere olan ilginin artmasının satışlarına olumlu yansıdığını söyledi. Bayyiğit, bu tarz yapımların etkisiyle kılıç satışlarının yüzde 500 oranında arttığını ifade etti.

23.10.2020 13:17 - Son Güncelleme: 23.10.2020 13:17
Televizyonda gören almak için koştu! Satışlar yüzde 500 arttı

Malatya'da, kılıç ve bıçak imalatı yapan Yusuf Bayyiğit, son dönemlerde tarihi dizi ve filmlere ilginin kılıca da yansıdığını söyledi. Bayyiğit, bu türde dizi ve filmlerin etkisiyle kılıç satışlarının yüzde 500 arttığını ifade etti.

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Televizyonda gören almak için koştu! Satışlar yüzde 500 arttı

Ata mesleği olan sıcak demircilik ile 9 yaşında tanışan Yusuf Bayyiğit, atölyesinde mesleğini sürdürüyor. Damascus çeliği ile kılıç ve bıçak yapan Türkiye'de tek, dünyada ise sayılı kişilerden olan Yusuf Bayyiğit'e Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Televizyonda gören almak için koştu! Satışlar yüzde 500 arttı

Son yıllarda tarihi dizi ve filmlerin yaygınlaşmasıyla, Bayyiğit, insanların kılıçlara ilgisinin de artığını ifade etti. Bayyiğit, ata mesleği dediği bıçak ve kılıç yapımını 4 kuşaktır sürdürdüğünü söyledi. Teknolojiye rağmen mesleğini sürdürmeye devam ettiğini anlatan Bayyiğit, "Günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen maalesef teknolojiye yenik düşen kaybolmaya yüz tutan mesleklerin başında gelen bir meslek. Peş peşe iş yerleri kapanmakta, sıcak demircilikle ilgili ustalarımız maalesef başka işlere yöneldi. Ben ata mesleği olduğu için mesleğimden vazgeçmek istemedim" dedi.

Televizyonda gören almak için koştu! Satışlar yüzde 500 arttı

'ÖZELLİKLE DAMASCUS ÇELİĞİ RAĞBET GÖRÜYOR'
Özel tasarımlar yaptığını vurgulayan Bayyiğit, "Suriye Şam bölgesinde keşfedilen 'Damascus' dediğimiz bir çelik türü var. Diğer adıyla Şam çeliği olan Damascus çeliği üretimine ve imalatına başlama kararı aldım. Atalarımdan edinmiş olduğum bu mesleğin birikimlerine kendi yaptığım araştırmalarım ve tecrübelerimi de ekleyerek, bugün günümüzde Türkiye'de Damascus çeliği üretimi ve bu üretimden özel tasarımlar, özel çalışmalar yapan tek kişi olduğumu söyleyebilirim. Özellikle Damascus çeliğinden yaptığımız kılıçlar oldukça rağbet görüyor" diye konuştu.

Televizyonda gören almak için koştu! Satışlar yüzde 500 arttı

Bayyiğit, en büyük hayalinin mesleğin gelecek kuşaklara da taşınması olduğunu da ifade etti.

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