Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? Hangi il hangi Türk boyundan geliyor işte şehir şehir Türk boylarının soyağacı
Türk milleti tarihsel dönemler içerisinde dünyanın birçok bölgesine dağılmış ve devletler kurmuştur. Türk tarihi, Türk dilini konuşmuş ve bunu benimsemiş, başlarda göçebe hayat yaşayan daha sonra da yerleşik hayata geçmiş Türk topluluklarının ortak tarihidir. Peki hangi il hangi Türk boyundan geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte şehir şehir Türk boylarının dağılımı...
20.01.2023 16:17 - Son Güncelleme: 20.01.2023 16:17