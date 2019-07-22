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Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Türkiye'nin bereketli topraklarının her bir karesinde ayrı bir hazine ve güzellik gizli… Her bölgesi farklı doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Türkiye'nin Doğu Bölgesi'nde onlarca belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklarda gezip görülmeye değer o kadar çok yer var ki… İşte bu yerlerden birçoğu da Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor. Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü ve çevresi, rotalarını Doğu Anadolu Bölgesi'ne çeviren turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Merak edenlere ve gitmek isteyenlere, güneşin tüm ihtişamı ile yükseldiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilmesi gereken yerleri derledik.

22.07.2019 16:56 - Son Güncelleme: 22.07.2019 17:10
Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü ve çevresi, rotalarını Doğu Anadolu Bölgesi'ne çeviren turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğal güzelliği bakımından saklı güzelliklerinden biri olan Balık Gölü, yılın her mevsimi ziyaretçilerini cezbediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Iğdır'ın Taşlıçay ilçeleri arasındaki Sinek Yaylası mevkisinde bulunan Balık Gölü, adaları, balık ve kuş türleri gibi doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Bölgede faaliyet gösteren turizm firmaları, turistlerden gelen yoğun talep üzerine rotalarını, misafirlerini büyüleyen Balık Gölü'ne çevirdi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Almanya ve Fransa başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinden de turistlerin ilgi gösterdiği bölgeye gelen ziyaretçiler, göl çevresinde bulunan doğayla iç içe kamp alanlarında konaklayarak keyifli vakit geçiriyor.

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