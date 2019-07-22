Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cenneti: Balık Gölü! İşte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilecek yerler...

Türkiye'nin bereketli topraklarının her bir karesinde ayrı bir hazine ve güzellik gizli… Her bölgesi farklı doğal ve tarihi güzellikleri barındıran Türkiye'nin Doğu Bölgesi'nde onlarca belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklarda gezip görülmeye değer o kadar çok yer var ki… İşte bu yerlerden birçoğu da Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor. Türkiye'nin 2 bin 241 rakımlı en yüksek gölü olan Balık Gölü ve çevresi, rotalarını Doğu Anadolu Bölgesi'ne çeviren turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biri haline geldi. Merak edenlere ve gitmek isteyenlere, güneşin tüm ihtişamı ile yükseldiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde gezilmesi gereken yerleri derledik.

22.07.2019 16:56 - Son Güncelleme: 22.07.2019 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





