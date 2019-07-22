Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

Dahmer ailesiyle ABD'nin Ohio eyaletine taşındığında, 8 yaşındayken yaşlı bir komşusu tarafından tecavüze uğramış bir çocuktu. Uzmanlar, ilerleyen dönemlerde işleyeceği korkunç cinayetleri belki de bu nedenle, ''Hıncını insanlıktan almak'' olarak yorumlamıştı.