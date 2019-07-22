Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti
Ne yazık ki tarihte öyle seri katiller var ki, işlemiş oldukları korkunç cinayetlerden dolayı isim yapmış ve bu sayede tüm dünyada tanınmışlar. Onlardan biri de Jeffrey Dahmer. İşte dünyanın en azılı katillerinden Jeffrey Dahmer'ın tüyler ürperten öyküsü...
22.07.2019 15:35
- Son Güncelleme: 22.07.2019 15:46
Tahmin edildiği gibi oldukça problemli bir ergenlik geçirdi ve ilk cinayetlerine 18 yaşında otostopçu bir genci öldürerek başladı. Kendisiyle birlikte olmayı kabul etmeyen talihsiz genci kafasına demirle vurarak öldürdükten sonra cesedine tecavüz etti. Bu vahşetle yetinmeyen Dahmer, kurbanını ekmek bıçağıyla doğradı ve parçalarını asit dolu bir fıçıda eritti.
Öldürdüğü insanların kemiklerini çekiçle ezip bahçeye gömen acımasız katil, 1986 yılında uluorta cinsel organıyla oynadığı için polisten ceza almıştı. 1988 yılında 13 yaşındaki bir çocuğu taciz suçundan tutuklanan sapkın, iyi hal indirimiyle serbest kaldı ve iki yıl boyunca içeride yatmasına neden olduğu için geçmişte taciz ettiği 13 yaşındaki kurbanının küçük kardeşini öldürdü.
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