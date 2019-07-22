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Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

Ne yazık ki tarihte öyle seri katiller var ki, işlemiş oldukları korkunç cinayetlerden dolayı isim yapmış ve bu sayede tüm dünyada tanınmışlar. Onlardan biri de Jeffrey Dahmer. İşte dünyanın en azılı katillerinden Jeffrey Dahmer'ın tüyler ürperten öyküsü...

22.07.2019 15:35 - Son Güncelleme: 22.07.2019 15:46
Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

21 Mayıs 1960'de doğan Jeffrey Dahmer, Kimya Mühendisi bir baba ve psikolojik problemleri olan ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası laboratuvardan, annesi ise yataktan çıkmayan Dahmer, oldukça başıboş bir çocukluk geçirdi.

Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

Dahmer ailesiyle ABD'nin Ohio eyaletine taşındığında, 8 yaşındayken yaşlı bir komşusu tarafından tecavüze uğramış bir çocuktu. Uzmanlar, ilerleyen dönemlerde işleyeceği korkunç cinayetleri belki de bu nedenle, ''Hıncını insanlıktan almak'' olarak yorumlamıştı.

Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

Tahmin edildiği gibi oldukça problemli bir ergenlik geçirdi ve ilk cinayetlerine 18 yaşında otostopçu bir genci öldürerek başladı. Kendisiyle birlikte olmayı kabul etmeyen talihsiz genci kafasına demirle vurarak öldürdükten sonra cesedine tecavüz etti. Bu vahşetle yetinmeyen Dahmer, kurbanını ekmek bıçağıyla doğradı ve parçalarını asit dolu bir fıçıda eritti.

Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

Öldürdüğü insanların kemiklerini çekiçle ezip bahçeye gömen acımasız katil, 1986 yılında uluorta cinsel organıyla oynadığı için polisten ceza almıştı. 1988 yılında 13 yaşındaki bir çocuğu taciz suçundan tutuklanan sapkın, iyi hal indirimiyle serbest kaldı ve iki yıl boyunca içeride yatmasına neden olduğu için geçmişte taciz ettiği 13 yaşındaki kurbanının küçük kardeşini öldürdü.

Film değil gerçek! İnsanları öldürüp cesetlerine tecavüz etti

13 yıl boyunca polisten saklanabilen Dahmer, 1978-1991 yılları arasında çoğu siyahi çocuklardan oluşan toplam 17 kişiyi öldürdü. Eşcinsel olduğu bilinen Dahmer, kurbanlarının çoğuyla önce duygusal bir bağ kurar, sonra acımasızca katlederdi.

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