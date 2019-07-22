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Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Burdur'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yeşilova ilçesinde Süleyman Ocak isimli vatandaşa ait evin çatısına gökten buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası çatıyı delerken, evde maddi hasara yol açtı.

22.07.2019 17:27 - Son Güncelleme: 22.07.2019 17:27
Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Süleyman Ocak'a ait evin çatısına buz parçası düştü. Yolcu uçağından düştüğü değerlendirilen buz parçası, hasara yol açtı.

Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilova ilçesi Yarışlı köyünde meydana geldi. Süleyman Ocak'a ait tek katlı müstakil evin çatısına buz kütlesi düştü.

Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Çatıyı ve tavanı delen buz kütlesi oturma odasına düşünce maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince buz kütlesi üzerinde inceleme yapılıp, numune alındı. Buz kütlesinin yolcu uçağından düştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Ev sahibi Süleyman Ocak'ın gelini Zeliha Ocak, "Evin bahçesinde otururken patlama sesi duydum. Koşarak 8 aylık kızımın uyuduğu oturma odasına geldim. Hemen yanı başında buz kütlesi vardı. Kızımı alıp hemen dışarı çıktım.

Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz." dedi.

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