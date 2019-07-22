Burdur'da şaşkına çeviren olay! Gökten düştü çatıyı deldi

Bağırarak yardım istedim. Çok korktum. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı haber verdik. Jandarma ekipleri gelerek inceleme yaptı. Buzdan numune aldılar. Evimizde ciddi hasar oluştu. Kızıma bir şey olmaması tek tesellimiz." dedi.