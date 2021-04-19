284 bin kişi aradığı işi buldu! İŞKUR'da acil 69.730 işçi aranıyor! Nisan 2021 İŞKUR personel ilan ve kadroları...

Her gün duyurduğu ilanlarla binlerce kişinin iş bulmasını sağlayan İŞKUR yeni istihdamlar sağlamaya devam ediyor. İŞKUR iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol alıyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 69 bin 700 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 752 kişiyle beden işçiliği yer aldı. Bin 36 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 19 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. İşte başvuru hakkında bilgiler...