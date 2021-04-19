284 bin kişi aradığı işi buldu! İŞKUR'da acil 69.730 işçi aranıyor! Nisan 2021 İŞKUR personel ilan ve kadroları...
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Nisan ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 284 binden fazla vatandaş aradığı işe kavuştu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 69.730 bin üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Bu bağlamda İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden güncel ilanları inceleyerek kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz.
Her gün duyurduğu ilanlarla binlerce kişinin iş bulmasını sağlayan İŞKUR yeni istihdamlar sağlamaya devam ediyor. İŞKUR iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol alıyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 69 bin 700 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 12 bin 752 kişiyle beden işçiliği yer aldı. Bin 36 kişiyle konfeksiyon işçisi, bin 19 kişiyle ön muhasebeci en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İş arayanlar, İŞKUR'un internet sitesinden üye olup, başvuru yapabiliyor. İşte başvuru hakkında bilgiler...
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.