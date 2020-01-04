DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!
Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde yaklaşık 2,5 yıl önce vahşice öldürülen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Baba Kaynak, "Adlı Tıptan gelen raporda parmak aralarında uyuşmamazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor umutluyuz" dedi.
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.
Mahkeme heyeti ayrıca, olayın asıl faillerinin başka kişiler olabileceğinden soruşturmanın titizlikle yapılması, özellikle olay tarihi ve saatinde maktulün bulunduğu bölgede bulunabilecek şahısları tespit amacıyla gerekli baz istasyonu bilgileri temin edilerek adli tıp raporuyla sabit olduğu üzere maktule tecavüz eden faillerin tespitine çalışılmasının istenmesi yönünde görüş bildirdi.