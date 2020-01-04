DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.