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DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

Trabzon'un Çukurçayır Mahallesinde yaklaşık 2,5 yıl önce vahşice öldürülen 1 çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Baba Kaynak, "Adlı Tıptan gelen raporda parmak aralarında uyuşmamazlık görüldü. Beş adet DNA sperm örneği var. Cinsel istismar var. Tutuklu 2 şahıs uyum sağlamadığından serbest bırakıldılar. Devlet çalışmalarını sürdürüyor umutluyuz" dedi.

04.01.2020 11:05 - Son Güncelleme: 04.01.2020 11:07
DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

Olayla ilgili yargılanan 2 sanığın tahliye edilmesinin ardından konuşan baba Kaynak, kızını katledenlerin bulunmasını isterken faillerin bulunmaları konusunda umudunun hala sürdüğünü belirtti.

DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

Çukurçayır Mahallesinde 15 Ağustos 2017 yılında meydana gelen olayda, tecavüz edilerek kafasına taşla vurulup vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen cesedin Pınar Kaynak'a ait olmasının ardından olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.

DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde olayla ilgili haklarında "Kasten öldürme" suçundan dava açılarak tutuklu yargılanan N.B (37) ve A.K (30) için mahkeme heyeti, Adlı Tıp Kurumu Başkanlığından gelen ek rapor doğrultusunda maktulün anal ve vajinal bölgelerinde tespit edilen meni örneklerinin sanıklara ait olmadığının tespit edildiğini ve bu nedenle faillerinin başkaları olabileceğinden mevcut delil durumlarının değişmesi gözetilerek sanıkları adli kontrol tedbiri ile tahliyelerine karar vermişti.

DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

Mahkeme heyeti ayrıca, olayın asıl faillerinin başka kişiler olabileceğinden soruşturmanın titizlikle yapılması, özellikle olay tarihi ve saatinde maktulün bulunduğu bölgede bulunabilecek şahısları tespit amacıyla gerekli baz istasyonu bilgileri temin edilerek adli tıp raporuyla sabit olduğu üzere maktule tecavüz eden faillerin tespitine çalışılmasının istenmesi yönünde görüş bildirdi.

DNA raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı: 5 adet sperm örneği var!

"Katillerin bulunmasından umudumu kesmedim"
Yaşananların ardından konuşan baba Mehmet Kaynak, kızının katillerinin bulunmasından umutlu olduğunu belirterek cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.

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