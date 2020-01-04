Günlük burç yorumları – 4 Ocak 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ocak Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hedeflerinizi cesaretle ön plana koyabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir. Planlarında ani değişimler yaşayabilirsin. Sevgilinle birlikte aktivite yapmak için ideal bir gün. Ev sakinlerinin sana ihtiyacı olabilir.
Sosyal aktivitelerinizi canlı tutmak için, gerekli tüm donanıma sahip olsanız bile, gün içinde çevrenizdeki huzursuzluğun size yansımasından şikayetçi olacaksınız. Her türlü sorunun size gelmesinin nedeni, sizin iş bitirici yönlerinizin kuvvetli olmasından ileri geliyor. Ailenizle ortak karar vereceğiniz konuların gündem kazanması söz konusu olacak.
BOĞA
Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir. Cumartesi gününü iş yaparak geçirmek istemediğinden eminsin ancak üretken olmaya söz vermiştin, bunu da unutma!
Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili yeni bir arayış içindesiniz. Maddesel kaygılarınız sizi olumsuz etkiliyor.
İKİZLER
Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz. Kafan karışık bir güne uyandın. Hayatını karmaşık hale getiren bir arkadaşının kaprisleriyle karşılaşabilirsin.
Sabit düşünceler içinde hareket etmediğiniz zaman, çok daha başarılı oluyorsunuz. Bugün özünüze dönerek, bazı hatalarınız konusunda yeniden olayları irdelemeli ve yeni durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Yaşadığınız aksilikler konusunda başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve kendinizi bir günah keçisi olarak görmemelisiniz.
YENGEÇ
İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz. İletişim için mükemmel bir gün. Kişisel gelişimine katkıda bulunacak bazı gelişmeler yaşayabilirsin.
Bugün duygusal konularda çok fazla alınganlık göstereceksiniz. İlişkilerinizde aradığınız farklı nüansı çevrenize anlatabilmeniz mümkün değil. Maddi konularda harcamalarınızla ilgili açılımlar söz konusu olacak. Kendinizi denetlemeli ve kişisel zevklerinizde aşırıya kaçmamalısınız. Beklenmeyen aktiviteleriniz için para ayırmalısınız.
ASLAN
Aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Neler başarabileceğinizi kendinize göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak. Kendini 'Aşk gibisi yok' cümlelerini söylerken bulabilirsin. Dışarıda hava soğuk ama senin için sıcacık olabilir.
Duygusal çekişmeler için uygun bir gün değil. Olayların detayları konusunda aşırılığa kaçmamalı ve kendinize toleranslı olmalısınız. Bazen, herkesten çok kendinize acımasız davranıyorsunuz. Çevrenizde kişilere fikir vermek dışında, ileriye gitmemelisiniz.. Sağlığınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor.