Günlük burç yorumları – 4 Ocak 2020 Cumartesi

BOĞA

Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir. Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir. Cumartesi gününü iş yaparak geçirmek istemediğinden eminsin ancak üretken olmaya söz vermiştin, bunu da unutma!

Siz dostluğa önem veren çok renkli bir kişisiniz. Bugün Ay'ın etkilerinden dolayı, çevrenizi sorgulamak zorunda kalacaksınız. Dostlarınızdan tepki almak istemiyorsanız, düşüncelerinizi daha da, esnetmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili yeni bir arayış içindesiniz. Maddesel kaygılarınız sizi olumsuz etkiliyor.