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DNA incelemesi sonuçlandı! İşte Leyla Aydemir'in gerçek babası

Ağrı'da, geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, ailesine yapılan yapılan DNA incelemesinin sonucu yer aldı. Gelen bir ihbar üzerine, anne Şükran, baba Nihat ve amca Musa Aydemir'den örnekler alındı. Peki Leyla Aydemir'in gerçek babası kim? Amca Musa Aydemir iddia edildiği gibi Leyla Aydemir'in biyolojik babası mı? İşte DNA incelemesi sonucu Leyla Aydemir hakkında ortaya çıkan gerçek...

10.07.2019 11:06 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:43
DNA incelemesi sonuçlandı! İşte Leyla Aydemir'in gerçek babası

Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 15 Haziran 2018 tarihinde dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde kayboldu. Günlerce aranan, tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde su içerisinde yüzüstü cansız bedeni bulundu.

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DNA incelemesi sonuçlandı! İşte Leyla Aydemir'in gerçek babası

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir (32), 18 Temmuz'da 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

DNA incelemesi sonuçlandı! İşte Leyla Aydemir'in gerçek babası

7 SANIĞA DAVA AÇILDI
Türkiye'yi acıya boğan olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianame, Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DNA incelemesi sonuçlandı! İşte Leyla Aydemir'in gerçek babası

İddianamede, tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ile köylülerden B.D. (47) ve eşi H.D. (55), A.A. (37) ve eşi Y.A. (40), hakkında; 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

DNA incelemesi sonuçlandı! İşte Leyla Aydemir'in gerçek babası

SON FOTOĞRAF VE VİDEOYU AMCA ÇEKMİŞ
Hazırlanan iddianamede, amca Musa Aydemir'in Leyla'nın kaybolduğu gün köyün üst tarafında bulunan yolda yürürken 08.40 ile 09.00 aralarında küçük kızın videosunu ve fotoğrafını çektiği kaydedildi.

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