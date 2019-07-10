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Piercing taktırdı kulağından oluyordu! Kan donduran görüntüler!

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Jennifer, bundan 11 yıl önce kulaklarını deldirdi ve piercing taktırdı. Ancak kısa süre sonra kulağında yumrular oluşmaya başladı. Kısa sürede gittikçe büyüyen yumrular, Jennifer'de baş ağrılarına neden olacak kadar da ağırlaştı. Jennifer, piercing uğruna az kalsın kulağından oluyordu. İşte genç kadının hayatını kabusa çeviren yumrular ve dehşet veren hikayesi...

10.07.2019 10:51 - Son Güncelleme: 10.07.2019 10:51
Piercing taktırdıktan sonra kulağında oluşan yumrular şok etti! Bir genç kızın dehşet veren öyküsü...

ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Jennifer, bundan 11 yıl önce kulaklarını deldirdi ve piercing taktırdı.

Piercing taktırdıktan sonra kulağında oluşan yumrular şok etti! Bir genç kızın dehşet veren öyküsü...

Ancak kısa süre sonra kulağında yumrular oluşmaya başladı.

Piercing taktırdıktan sonra kulağında oluşan yumrular şok etti! Bir genç kızın dehşet veren öyküsü...

Kısa sürede gittikçe büyüyen yumrular, Jennifer'de baş ağrılarına neden olacak kadar da ağırlaştı.

Piercing taktırdıktan sonra kulağında oluşan yumrular şok etti! Bir genç kızın dehşet veren öyküsü...

Jennifer, kulaklarınadki yumruların daha da büyüyeceğinden endişe etmeye başladı.

Piercing taktırdıktan sonra kulağında oluşan yumrular şok etti! Bir genç kızın dehşet veren öyküsü...

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; son 11 yılını bu şekilde geçiren Jennifer, doktor doktor gezerek kendisini bu tuhaf yumrulardan kurtaracak bir hekim aradı.

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