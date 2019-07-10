Aslanı pişman eden karşılaşma böyle görüntülendi! Aslan onu görünce büyük korku yaşadı
Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Ormanların en güçlü büyük kedisi Aslandır. Ve cüsseleri itibari ile korkusuz olarak bilinirler. Genelde korkan bir aslan görmek çok nadirdir başka bir deyişle gerçekten imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Daha önce Youtube`de yayımlanan videoda, bir grup aç aslan tarafından kuşatılan firavun faresi aslanlara yem olmamak için can havliyle mücadele ediyor. Aslan kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir.
Aslan nedir? Özellikleri nelerdir?
Kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır.
Dişi aslanların ortalama ağırlıkları ise 100 kilogramdır. Aslanların rengi genellikle sarıya çalan kahverengidir. Aslanların kuyrukları et olmasına karşın kuyruk uçlarında tüylerden oluşan püskül vardır. Bilindiği gibi erkek aslanların boyunlarında gösterişli bir yele vardır ve sinirli anlarında kabarırlar. Aslanların tırnakları hareketlidir. Yani istedikleri zaman parmaklarının içine çekip istedikleri zaman da dışarı çıkarabiliyorlar.