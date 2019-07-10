Aslanı pişman eden karşılaşma böyle görüntülendi! Aslan onu görünce büyük korku yaşadı

Genelde korkan bir aslan görmek neredeyse imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Ormanların en güçlü büyük kedisi Aslandır. Ve cüsseleri itibari ile korkusuz olarak bilinirler. Genelde korkan bir aslan görmek çok nadirdir başka bir deyişle gerçekten imkansızdır ama bazı durumlar var ki aslanların korktuğuna şahitlik edebilirsiniz. Daha önce Youtube`de yayımlanan videoda, bir grup aç aslan tarafından kuşatılan firavun faresi aslanlara yem olmamak için can havliyle mücadele ediyor. Aslan kedigiller ailesine ait yırtıcı bir memeli hayvandır. Aslan denildiği gibi Arslan da denilmektedir.

10.07.2019 11:13 - Son Güncelleme: 10.07.2019 11:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





