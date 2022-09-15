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Artvin'de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 18 ay önce çıkan yangında, 52'si ev olmak üzere 193 yapının hasar gördüğü Dereiçi köyünde yapılan konutlar tamamlandı. 2 ay sonra teslim edilmesi planlanan konutlar için köy muhtarı Sabri Duman, "Arazi şartları zor, kolay iş değil. Süreç biraz uzamıştır ama devlet elinden geleni yaptı, sözünü tuttu" dedi.

15.09.2022 09:51 - Son Güncelleme: 15.09.2022 09:51
Artvin’de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Yusufeli'nin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atıp, ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını 8 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 52'si ev olmak üzere ahır ve samanlıklarla 193 yapı hasar gördü, 30 büyükbaş da öldü.

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Artvin’de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) evleri yananlar için konut projesi hazırlandı. Zemin etüt ve kazı çalışmalarının ardından proje kapsamında binalar, yatay mimarili ve taş-ahşap karışımı ile inşa edildi. İnşaatı tamamlanıp, çevre düzenlemesine geçilen, 7 bloklu 42 konutun 2 ay sonra sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Artvin’de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Köy muhtarı Sabri Duman, kötü günlerin geride kaldığını belirterek, "Büyük bir yangın felaketi geçirdik, köyün 3'te 1'i yandı. Konut inşatlarının kabası bitti. Bakanımız Süleyman Soylu ve Murat Kurum bey, yangının ikinci günü buraya geldiler. Büyük karamsarlık içindeydik, bizim büyük tedirginliğimizi aldılar. Arazi şartları zor, kolay iş değil. Süreç biraz uzamıştır ama devlet elinden geleni yaptı, sözünü tuttu. Allah, başımızdan eksik etmesin" dedi.

Artvin’de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Evi yanan köy halkından Recep Taşçı ise "11'inci ayda tamamlanacağını söylediler. 11'inci ayı bekliyoruz. Misafirliğimiz biraz uzadı ama bizim insanımız çok mert ve sıcaktır. Bize 'Çıkın' diyen yok, çok şükür ama ruhumuz daraldı" diye konuştu.

Artvin’de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Evlerin çok güzel olduğunu belirten Selahattin Taşçı da "Kabası bitti, ince işlik sürüyor. Evler çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bekliyoruz. Misafirliğimiz de 18 ay oldu. Bizim halkımız, insanını sever, yardım eder. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" dedi.

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