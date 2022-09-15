Artvin’de yanan köy yeniden inşa edildi sakinleri mutlu: Devletimiz elinden geleni yaptı sözünü tuttu

Evlerin çok güzel olduğunu belirten Selahattin Taşçı da "Kabası bitti, ince işlik sürüyor. Evler çok güzel oldu. Allah razı olsun. Bekliyoruz. Misafirliğimiz de 18 ay oldu. Bizim halkımız, insanını sever, yardım eder. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" dedi.