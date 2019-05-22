Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde C.P. adlı genç kız, tarihi surlara çıkarak atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca ekipler devreye girdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İntihar girişiminden vazgeçmeyen C.P. surlardan atlamaya hazırlandığı sırada bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.
22.05.2019 19:03
- Son Güncelleme: 22.05.2019 19:04
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