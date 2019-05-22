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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde C.P. adlı genç kız, tarihi surlara çıkarak atlayacağını söyledi. Çevredekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca ekipler devreye girdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. İntihar girişiminden vazgeçmeyen C.P. surlardan atlamaya hazırlandığı sırada bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

22.05.2019 19:03 - Son Güncelleme: 22.05.2019 19:04
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi surlarda meydana geldi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Surlara çıkan, C.P. adlı genç kız, atlayacağını söyledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Çevresindekilerin ikna çabaları yetersiz kalınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini ihbarda bulunuldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, genç kızı ikne etmeye çalıştı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen intihar girişiminden vazgeçmeyen C.P., surlardan atlamaya hazarlandığı anda bir polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan genç kız korkuttu! Tam atlayacakken...

Surlardan indirilen C.P., ambulansla hastaneye görüldü. Bu anlar ise bir kişi tarafından görüntülendi.

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